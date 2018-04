Jejum e lanterna incomodam o Guarani Procurando fugir da lanterna do Campeonato Brasileiro - tem 30 pontos -, o Guarani enfrenta o Criciúma nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Há cinco rodadas em último lugar, o time de Campinas ainda luta contra um longo jejum de vitórias fora de casa, que já dura cinco meses. O técnico Agnaldo Liz faz as contas para escapar da zona de rebaixamento. "Temos que começar buscar pontos fora. Penso em um adversário por vez. Agora, o nosso pensamento é o Criciúma. Todo jogo nosso, agora, é uma final", avisou. Mas o Guarani não vence fora de Campinas desde o dia 29 de abril, quando derrotou o Vasco em São Januário, por 1 a 0. O jejum é tão antigo que o time naquela época ainda era comandado por Joel Santana, que acaba de assumir o Vasco, e gol da vitória foi marcado pelo meia Alexandre, que já nem faz mais parte do elenco - está no futebol mexicano. Outro fator que pesa contra o Guarani é a inoperância do seu ataque, que só marcou 26 gols no campeonato, pior performance entres os 24 clubes participantes. Mesmo assim, Agnaldo Liz aposta na dupla formada por Viola e Sandro Hiroshi para voltar com um bom resultado de Criciúma. Satisfeito com o desempenho do Guarani no empate com o Fluminense, o treinador manteve o time. A única mudança realizada foi na lateral-esquerda. Sai o meia Valdeir, que atuou improvisado na rodada passada, e retorna Patrick, que cumpriu suspensão automática.