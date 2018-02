Jejum em casa incomoda o Santo André O Santo André recebe o Santos nesta quarta-feira, no estádio Bruno José Daniel, com um único pensamento: voltar a vencer em casa pelo Campeonato Paulista. O time perdeu nas últimas três rodadas e também saiu derrotado nas últimas três vezes em que atuou diante de sua torcida. "Teremos um grande time pela frente e a chance de mostrar também nossa condição", disse o técnico Sérgio Soares, tentando se aproveitar da instabilidade do Santos, que demitiu Oswaldo de Oliveira na segunda-feira. Mas o Santo André está com um retrospecto negativo. Nas últimas três rodadas do Paulista, perdeu para São Caetano (1 a 0), Corinthians (3 a 2) e Portuguesa Santista (1 a 0 ). E a sua última vitória no estádio Bruno José Daniel aconteceu no dia 9 de fevereiro, sobre a Inter de Limeira, por 3 a 2. Com isso tudo, o time caiu para a 6ª posição do campeonato, com 20 pontos. Sérgio Soares terá problemas para definir o time. O zagueiro Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Além dele, o técnico ainda não poderá contar com os zagueiros Dedimar e Ronaldo, o lateral-direito Alexandre e o meia Fumagalli, todos contundidos. Já o volante Ramalho, que está atuando com nove pontos no supercílio, saiu de campo na derrota contra a Portuguesa Santista reclamando de dores na panturrilha, mas não será problema.