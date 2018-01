Jejum em casa perturba a Ponte Preta Animada com a semana que vem tendo, a Ponte Preta espera conquistar uma boa vitória contra o Vasco, neste domingo, às 17 horas, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, para isso, precisará quebrar um jejum de cinco jogos sem vitórias no seu estádio, o Moisés Lucarelli. A última vez que venceu lá foi há exatos 75 dias. No dia 13 de julho, a Ponte ganhou do Bahia por 1 a 0, com um gol do atacante Fabrício Carvalho. Depois disso, foram três empates e duas derrotas. "A torcida sempre nos incentiva e isso tem que valer. Não tivemos bons resultados nas últimas partidas jogando em casa, mas espero que desta vez a história seja diferente e termine com final feliz", afirmou o meia Piá. A confiança vem da semana positiva do clube. No sábado passado, na Vila Belmiro, a Ponte goleou o Paraná por 4 a 0. Na terça-feira, conquistou três pontos sobre o Paysandu em decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E na quarta, empatou com o Grêmio por 2 a 2, no estádio Olímpico. Para acabar com esse retrospecto em casa, o técnico Abel Braga terá força máxima para o jogo deste domingo, sem problemas de contusão ou suspensão.