Jemerson se despede da torcida atleticana para defender o Monaco

O torcedor do Atlético-MG que ainda tinha esperança de ver Jemerson atuando com a camisa do clube em 2016 terá de se acostumar com a ideia de acompanhá-lo bem de longe. O jovem zagueiro de 23 anos, destaque do time mineiro na última temporada, embarcou nesta quinta-feira para a Europa para assinar com o Monaco.

A própria diretoria do Atlético-MG já deu a saída como certa, mas a negociação ainda não foi oficializada. Até por isso, os detalhes ainda são especulações. Porém, a tendência é que o clube mineiro receba cerca de 10 milhões de euros e o jogador assine por cinco temporadas com o Monaco.

Já no aeroporto, Jemerson foi entrevistado pela ESPN Brasil e não escondeu a mistura de sentimentos por deixar o Atlético-MG mas dar um passo à frente na carreira. "Estou triste e feliz, é uma mistura. Feliz por estar indo para a Europa, mas triste por deixar o Brasil, o Atlético-MG. Tenho um carinho enorme aqui, espero que o carinho da torcida lá seja igual", declarou.

Jemerson também confirmou que a transferência será imediata para o Monaco. Havia a possibilidade de o jogador assinar com o clube do principado e ficar no Atlético-MG até o meio do ano para a disputa da Libertadores, como os mineiros queriam, mas os europeus venceram esta queda de braço e levaram o zagueiro já para o restante da temporada 2015/2016.

"Tinha essa chance de sair só no meio do ano, mas vai acontecer agora mesmo. Acho que vai ser bom para eu me adaptar agora, mais rápido, e já começar a próxima temporada bem", declarou o atleta, antes de se despedir do Atlético-MG. "Quero agradecer a todos e espero um dia jogar pelo Atlético-MG de novo."

Com a venda de Jemerson, o Atlético-MG ficará com 60% do valor, já que o resto de seus direitos está dividido entre investidores. Sem ele, Erazo deverá ser o titular da posição ao lado de Leonardo Silva neste início de temporada, com Edcarlos, Tiago e Jesiel correndo por fora.