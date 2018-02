Jenildo Cavalcanti é o novo técnico da União Barbarense Disputando a Série A-3 do Campeonato Paulista, a União Barbarense acertou a contratação do técnico Jenildo Cavalcanti para o lugar de Paulo César Catanoce, que deixou a equipe para assumir o comando do Rio Claro. Com passagem neste ano na Portuguesa Santista, o novo comandante assume o cargo no sábado, na partida contra o ECO, em Santa Bárbara d´Oeste. Na última quarta-feira, Cavalcanti acompanhou, no Estádio Domenico Paolo Mitidieri, em Votorantim, na derrota da Barbarense diante do Votoraty, por 2 a 1. A equipe, que em 2005 estava na Série A-1 e foi rebaixada em dois anos consecutivos, faz má campanha e corre o risco de novo descenso: com a derrota por 2 a 1 para o Votoraty, nesta quarta-feira, está na 17.ª posição, com 9 pontos, dentro da zona de rebaixamento para a Segunda Divisão. A líder da Série A-3 do Estadual é a Ferroviária com 27 pontos. A equipe de Araraquara superou no rodada passada a Francana por 3 a 0 e afora terá pela frente no próximo compromisso o São Bernardo, no sábado, fora de casa.