Jermain Defoe deixa o Tottenham para jogar em time do Canadá

LONDRES - O Tottenham confirmou nesta sexta-feira que o veterano atacante Jermain Defoe está de saída do clube. Mesmo muito identificado com o time londrino, onde atuou por cerca de dez anos, o jogador de 31 anos decidiu optar pelo lado financeiro e acertou sua ida para o Toronto FC, que, apesar de ser canadense, disputa a liga norte-americana de futebol, a Major League Soccer (MLS).

Apesar de anunciada nesta sexta, a transferência será concluída somente no fim de fevereiro e o jogador prometeu esforço pelo Tottenham até lá. "Todo mundo sabe o quanto esse clube significa para mim e vou dar meu coração pelo time e os torcedores até meu último chute pelo clube. Tive um período fantástico aqui e os torcedores sempre foram incríveis comigo."

Com diversas convocações pela seleção inglesa, Defoe chegou ao Tottenham em 2004 e desde então defendeu as cores do clube, com exceção de duas temporadas nas quais atuou pelo Portsmouth. No total, foram 362 partidas com a camisa do time londrino, tendo marcado 142 gols.

Esta, no entanto, não foi a única grande contratação do Toronto FC para a próxima temporada da MLS. Na última quinta, a equipe já havia anunciado o acerto com o meia norte-americano Michael Bradley. O jogador estava atuando na Roma, que receberá US$ 10 milhões pelo negócio.