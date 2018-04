Jérôme Valcke exalta Maracanã e Mané Garrincha, mas recorda atrasos

ZURIQUE - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, fez elogios nesta quarta-feira ao Maracanã e ao Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, dois dos seis palcos da Copa das Confederações, que será realizada no Brasil entre os dias 15 e 30 de junho. O dirigente exaltou o caráter multiuso dos estádios e destacou a fácil mobilidade oferecida por Brasília.

"O estádio de Brasília é incrível e está em uma cidade de fácil movimentação. O Maracanã está lindo e colorido. E eu tenho certeza que os estádios poderão ser usados para muitos outros eventos, não apenas futebol", previu, em entrevista ao site oficial da Fifa.

Com a inauguração da Arena Pernambuco na última segunda-feira, todos os seis estádios que serão utilizados na Copa das Confederações estão concluídos para o torneio. Valcke comemorou o fim das obras, mas criticou o atraso que marcou a preparação para o torneio que serve como teste visando a Copa do Mundo de 2014.

"Os estádios estão prontos. Todos foram, finalmente,se eu posso dizer assim, entregues. E agora a Fifa vai poder usá-los para organizar a Copa das Confederações", disse. "Houve vários atrasos. Os estádios foram entregues muito depois da data de entrega. Mas, no fim, é um grande sucesso", completou.

O dirigente se declarou impressionado com a procura pelos ingressos para os jogos, que estão programados para serem disputados no Maracanã, Mineirão, Estádio Nacional de Brasília, Castelão, Fonte Nova e Arena Pernambuco. Assim, apostou que a Copa das Confederações será uma grande festa do futebol. "O Brasil vai fazer uma grande festa, pois o futebol é uma religião no País. É o País do futebol e é por isso que 76% dos ingressos já foram vendidos", disse.