Jérôme Valcke se irrita sobre denúncia de duplo salário

CURITIBA - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, negou que houvesse algum tipo de irregularidade em receber US$ 100 mil (R$ 225 mil) por um contrato para prestar uma consultoria para a CBF na formatação da Copa do Mundo no Brasil. O caso teria ocorrido em 2007, em um período que Valcke esteve fora da entidade. Visivelmente irritado, Valcke disse que o assunto "era passado" e que estava dentro das normas.

"Todos os contratos foram rescindidos dentro do prazo e não tem porque ser questionado por coisas do passado. Recebi da Fifa dentro do que prevê a legislação de trabalho suíça, como acontece em todos os lugares, como um aviso (prévio)", comentou.

Valcke comentou a denúncia publicada no Estado, em uma entrevista coletiva na tarde de terça-feira, após realizar a quarta vistoria na Arena da Baixada, juntamente com o governador Beto Richa, o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, o presidente do Atlético (dono do estádio) Mário Celso Petraglia, além de representantes do Comitê Organizador Local (COL), o ex-atleta Ronaldo e autoridades.

Sobre o estádio, ele cobrou maior rapidez da diretoria nas conclusões das obras e destacou a necessidade da colocação de mais 27 mil cadeiras, estruturas temporárias e também a proteção para o gramado. Além disso, abriu as datas de 14 de maio para mais um jogo teste e se for necessário outro antes do dia 21, data limite para o estádio passar para a coordenação da Fifa.

"Não falta pouca (coisa), ainda são 27 mil assentos a serem instalados, estamos vendendo ingressos para as pessoas verem os jogos sentadas, eles estão sendo vendidos com planejamento", comentou.

Sobre outros aspectos do estádio, como limpeza, pintura e outros acabamentos, Valcke disse que o principal será finalizar outras partes. "Dia 13 (jogo teste) o mais importante será atender a mídia, os jogadores, torcedores e arbitragem”, disse. O secretário também ressaltou a necessidade de estar com toda a comunicação e tecnologia perfeita para que a Copa chegue ao mundo inteiro. “A TI é uma grande preocupação", disse.

Para o jogo teste do dia 13 de maio, o presidente atleticano disse que ainda não há nada definido. "Não temos os clubes que irão participar, pois tivemos uma reunião hoje sobre isso e assim que tivermos essa informação vamos passar", concluiu.