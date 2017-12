Jerri deve substituir Diego na quarta Diego vai cumprir suspensão automática quarta-feira na partida contra o Vitória. Assim, o time perde seu principal armador, o cérebro do meio-de-campo. Leão ainda não confirmou seu substituto, mas o reserva direto do meia é Jerri, 21 anos, outra jovem revelação do Santos que busca a difícil afirmação num time em que Diego é titular absoluto. Mas essa dificuldade não desanima o atleta. "Jogar numa equipe como o Santos é o sonho de todo atleta e estou me firmando, procurando corresponder todas as vezes em que entro em campo substituindo o Diego". Nas oito partidas que disputou na temporada, marcou três gols. Os dois atuaram juntos no time de juniores, mas no ano passado tiveram destino diferente: Diego foi promovido ao time principal e se tornou uma das sensações do Brasileiro e um dos melhores jogadores do País. Jerri, por outro lado, foi emprestado ao Jabaquara, numa parceria feita entre os dois clubes. Disputou a série B-3, foi campeão e artilheiro da competição, retornando no início deste ano à Vila Belmiro. Foi incorporado ao elenco, mas não contava com a simpatia de Leão. Com seu jeito próprio de formar atletas, o treinador aparentava ignorar Jerri, ao mesmo tempo em que exigia muito deles nos treinamentos. Até que um dia surgiu a oportunidade de escalar Jerri como titular, o que garantiu a ele o espaço que buscava na equipe principal. Diego e Jerri tem estilos bem diferentes, assim como são bem diferentes em termos técnicos. Enquanto Diego trabalha a bola, procura a melhor jogada e não dispensa os lances individuais que lhe deram o destaque como um dos jogadores mais habilidosos do futebol brasileiro, Jerri procura tocar rápido a bola, garantindo maior velocidade ao meio-de-campo e ataque santista. Assim, o Santos perde tecnicamente com a entrada de Jerri, mas ganha movimentação mais rápida. E igualmente perigosa.