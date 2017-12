Jerri ficou nervoso com notícia na TV O meia Jerri estava almoçando quando viu na televisão a notícia de que estaria jogando em situação irregular e que o Santos poderia perder dez pontos por causa disso. "Fiquei nervoso, pois não sabia o que estava acontecendo". Ele confessa que pensou na carreira, na oportunidade que está tendo no time principal do Santos, nos quatro gols que já marcou no Brasileiro. "Imagine que tudo poderia ir por água abaixo". Mas logo soube de tudo. Dirigentes explicaram que a situação era de regularidade, que não haveria problemas para ele nem para o clube. "Foi um alívio, pois não tinha feita nada de errado". Jerri disse que confia na administração do clube. "Eles fazem tudo certo e não permitiriam que um jogador entrasse em campo sem registro", disse, confirmando que o novo contrato foi para reajustar seus salários e ampliar o prazo.