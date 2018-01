Jerri já deixou Diego no banco Jerri foi o escolhido pelo técnico Emerson Leão para substituir Diego no jogo de sábado, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Tudo porque o Santos poupou os titulares para a final da Libertadores, quarta-feira, contra o Boca. Destaque do jogo, Jerri mostrou porque, um dia, já deixou o próprio Diego no banco de reservas. Aconteceu quando os dois ainda eram juniores, durante a disputa da Copa Belo Horizonte, em 2001. ?Eu joguei três partidas (Mogi Mirim, Caldense e Ponte Preta) e o Diego ficou na reserva", recorda Jerri, que depois perdeu espaço para o companheiro na hora da profissionalização. Agora, aos 21 anos, ele ainda procura seu lugar no time de Leão. Começo - Com 14 anos, Jerri disputava uma pelada na Praia de Shangrilá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, quando foi ?descoberto?. "Um senhor, Jorge Eli, de São Paulo, passava as férias lá e me viu. Aí, me convidou para fazer um teste no Santos", conta o jogador. Ele participou de todas as divisões de base do Santos e, sem chance no time principal, deixou o clube em 2001. "Fui para o Jabaquara e disputei um Campeonato Paulista (da terceira divisão)". Jerri sagrou-se campeão da Série B3 e conquistou a artilharia da competição, com 19 gols. "O prêmio pelo título foi de seiscentos reais." De volta ao Santos no começo do ano, só tinha conseguido uma oportunidade até então. Ficou na reserva na partida contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. Mas no sábado, entrou em campo e mostrou que pode brigar por uma vaga no time de Leão. ?O professor Leão disse para eu jogar o futebol que costumo jogar nos treinos", afirma. Gaúcho de Osório, Jerri diz ter simpatia pelo Inter, mas avisa que ?hoje sou santista?. Ele só não sabe explicar a origem do nome. "Todos me perguntam se é por causa do desenho (Tom e Jerry). Não sei, preciso perguntar pra minha mãe."