Jerri, o herdeiro da camisa 10 santista A torcida do Santos pode começar a se acostumar. O camisa 10 do Santos neste domingo, às 18h, contra o Coritiba, e nos próximos cinco compromissos do time no Campeonato Brasileiro não será Diego, que convocado para a Seleção Brasileira Sub 23. O titular será Jerri, jogador que fez sua estréia em partidas oficiais há uma semana, na goleada diante do Bahia, por 4 a 0, quando marcou um gol e foi eleito o melhor em campo. "Graças a Deus, o professor Leão me dará mais uma chance", disse o meia, agradecendo ao treinador. "Terei a oportunidade de me firmar no time", prosseguiu. Pela primeira vez, Jerri atuará ao lado de titulares - contra o Bahia, o técnico Leão escalou reservas, poupando o time para a frustrada final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors. Jerri está treinando desde o começo do ano. Foi relacionado várias vezes por Emerson Leão mas ficou em apenas uma delas na reserva (contra o Criciúma). "Sempre era cortado, ainda bem que não desanimei", lembrou. "Sabia que minha hora ia chegar." Jerri tem 21 anos. Participou de todas as divisões de base do Santos. Estava estourando a idade quando recebeu o convite para disputar a Série B-3 pelo Jabaquara, no ano passado. "Fiz uma ótima campanha e consegui a artilharia da competição, com 19 gols." O Jabaquara foi o campeão Paulista do ano passado da Série B-3. PACIÊNCIA - Na volta à Vila Belmiro, Jerri teve de aprender a controlar a impaciência por não jogar. Aguardou a vez e agora tem sua grande chance. "Não prometo nada, só empenho e vontade de me firmar", diz. "Quero ajudar o Santos a conquistar mais três pontos", finalizou. O Santos tem 27 pontos em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, com oito vitórias, três empates e três derrotas. O Coritiba tem a mesma pontuação, mas em 15 rodadas.