Jerri pode ser a novidade no Goiás A estréia do meia Jerri (ex-Santos) deverá ser a principal novidade do Goiás para o jogo desta quarta-feira, contra a Ponte Preta, em Campinas pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A documentação do atleta foi regularizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Jerri já estará a disposição do técnico Celso Roth. Os outros contratados ? Fábio Bilica (zagueiro), Jadílson (lateral-esquerdo) e Douglas (atacante) ? só vão estrear contra o Grêmio, na quarta rodada. O lateral esquerdo Leandro Smith segue contundido e Jorge Mutt deve continuar jogando na posição. Além disso, o técnico Celso Roth tem outros problemas: Paulo Baier, que sentiu dores musculares contra o Cruzeiro e precisou ser substituído, André Cruz e Simão, que ainda estão em tratamento.