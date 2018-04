Jhon Cley deve ganhar chance no Vasco no sábado

"Estamos mais confortáveis. No ano passado, subimos um pouco na pressão. Descansamos nas férias e agora voltamos mais acomodados", disse Jhon Cley, referindo-se a colegas como o lateral-esquerdo Dieyson, o meia Marlone e o atacante Romário. "Não imaginava ser titular logo no primeiro jogo. Isso é bom, pois estou em busca do meu espaço. A oportunidade está sendo dada a mim. Se souber aproveitar, posso me firmar como titular".

No coletivo, o lateral-direito Elsinho deixou o campo mais cedo com dores na perna esquerda. "Ainda não se pode dizer que ele está fora do jogo, mas o tempo para recuperação é curto. Ele sofreu a pancada no amistoso de domingo e vinha melhorando, mas no coletivo de hoje sentiu muita dor no local. Isso nos gerou preocupação", disse o médico Fernando Mattar.

O técnico Gaúcho escalou o time titular do Vasco no coletivo com a seguinte formação: Alessandro; Elsinho, Dedé, Douglas e Dieyson; Abuda, Wendel, Jhon Cley e Bernardo; Eder Luis e Carlos Alberto.