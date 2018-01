Ji-Paraná viu o mar; agora quer vaga Muito antes de Juliano confirmar se a água do mar ?é mesmo salgada?, o experiente Chita, atacante maranhense de 33 anos e com passagens pelo futebol da Bélgica e da China, foi alvo das brincadeiras dos companheiros quando ficou apavorado com as ribanceiras da Serra do Mar. "Meu Deus, vai cair, vai cair", começou a gritar. Depois, ele sentiu enjôos e não olhou mais para baixo. "Vai demorar para acabar a serra?", perguntava a todo momento. Depois, já no hotel, em Santos, demonstrava surpresa. "Engraçado, no avião, eu não senti nada." Para a maioria dos jogadores do Ji-Paraná, que enfrenta o Santos, nesta quarta, às 21h40, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, tudo era novidade. Mas o que mais os impressionou foi a vista da Baixada do alto da serra. Leia mais no Jornal da Tarde