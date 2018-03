Jipe de Romário vira atração no treino O atacante Romário, que está mal no aspecto físico e técnico, resolveu chamar a atenção de outra maneira. Chegou hoje ao treino do Fluminense, nas Laranjeiras, com um imponente jipe, da marca Hummer, cor amarela. O automóvel está avaliado em R$ 300 mil e é todo blindado. O modelo comprado por Romário é uma adaptação de um carro militar utilizado pelos Estados Unidos na Guerra do Golfo. Ele não deu detalhes sobre o jipe. Mais do que o treino, o automóvel foi a grande atração da tarde nas Laranjeiras.