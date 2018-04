Jô avalia que pausa no Brasileirão será benéfica ao Corinthians

O atacante Jô avaliou que a paralisação no Campeonato Brasileiro poderá ser boa para o Corinthians voltar aos eixos após a derrota para o lanterna Atlético Goianiense, no último sábado, em casa. O jogador diz que o time tem de aproveitar o período sem jogos por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo para treinar mais finalização, principalmente.

"Essa pausa vai ser boa para a gente treinar mais, finalizar mais, se concentrar mais. Tivemos muitas oportunidades, mas é natural errar. Esse período vai ser bom para a gente refletir", disse o atacante em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT do Parque Ecológico.

Jô revelou, inclusive, que segue um conselho que recebeu de Ronaldo Fenômeno na hora dos treinos de finalização. "Uma frase que escutei do Ronaldo é que você precisa acertar o gol, pois a chance aumenta muito de você fazer o gol assim. A próxima etapa é tirar do goleiro. É treino, é como basquete, é repetição. Pontaria você vai afiando. Treino sempre e por isso tem dado certo", afirmou.

No sábado, Jô estava suspenso e não atuou na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO. Seu substituto, Kazim, não jogou bem e foi muito criticado pela torcida. Nesta segunda-feira, Jô fez questão de sair em defesa do companheiro.

"Todo atacante passa às vezes por um momento complicado. Eu achei que ele se esforçou bastante, correu, lutou, batalhou, achou espaço, infelizmente não conseguiu fazer o gol e saiu triste. Ele queria fazer o melhor no aniversário dele", disse.