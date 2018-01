Jô confessa: "INSS acaba com simulação" Desprovido da malícia, uma das mais tradicionais marcas dos jogadores de futebol, e com sinceridade e facilidade de expressão invejáveis, o atacante Jô, de apenas 16 anos ? jogador mais jovem da história a vestir a camisa do Corinthians no profissional ? surpreendeu. Não só se mostrou preparado e com personalidade para comentar a polêmica sobre o conflito entre atletas e clubes em relação à CLT e ao INSS, como opinou: ?Sou favorável ao atleta ser tratado como trabalhador normal?. E foi além: ?Mandar para a caixa ajuda a acabar com o ?migué? (simulação de contusões para não jogar).? Leia mais no Estadão