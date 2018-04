Jô deixa Everton e é emprestado ao Galatasaray

O empréstimo de Jô ao Galatasaray vai até o final desta temporada, assim como já era o seu antigo vínculo com o Everton. No clube turco, o atacante de 22 anos terá a companhia do meia brasileiro Elano, com quem jogou junto no próprio Manchester City.

Contratado pelo Manchester City em agosto de 2008 - pagou US$ 31 milhões ao CSKA Moscou -, Jô já tinha sido emprestado ao Everton no primeiro semestre do ano passado. Depois, o empréstimo foi renovado, agora com duração de uma temporada inteira.

Nesta temporada, Jô tinha disputado 24 jogos pelo Everton, com dois gols marcados. Mas viajou ao Brasil no final do ano, sem ter a permissão da direção do clube, e acabou sendo punido. Afastado do time, a solução foi negociá-lo com o Galatasaray.