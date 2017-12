Jô e Abuda se sentem esquecidos A empolgação para a partida de domingo contra o Goiás, no Pacaembu, que vale a liderança do Brasileiro, perdeu lugar para a revolta dos jovens Jô e Abuda. Os atacantes sentiram que a MSI só quer ?medalhões? fazendo os gols corintianos e decidiram sair do clube. Abuda já está fora e Jô está implorando para ser negociado com o Benfica. "Eu percebi que no ataque todos querem jogadores de nome, de seleção brasileira. Não quem começou no Corinthians, que veio das categorias de base. Então tratei de cuidar da minha vida. Vou ganhar dinheiro em outro lugar", disse Abuda, nesta quinta-feira, que se recusou a renovar o seu contrato com o Corinthians. "Eles sabiam que o meu contrato vencia em setembro e desde o começo do ano estão tentando renovar. Só que eu percebi que não tinha espaço no clube e não quis ficar", afirma Abuda, 19 anos. "Eu quero ir embora para o Benfica porque é um clube grande da Europa, que disputa a Champions League. Já conversei com o Anderson, que está jogando lá, e com o Roger, que acabou de vir de lá. Gosto do Corinthians, mas acho que chegou a minha hora de sair", diz Jô, 18 anos. "Quero deixar claro que não é por causa do Nilmar que está chegando. Não tenho medo de atacante nenhum. Já trouxeram uns quatro para o meu lugar e no fim quem sempre jogou fui eu. Mas acho que agora para mim é melhor sair", resume Jô. Ele tem contrato até o final de 2007, mas já pediu para os dirigentes o liberarem pelos quatro milhões de euros oferecidos pelo Benfica. "A proposta é oficial. Não é só de boca, não. Os dirigentes sabem", reafirma Jô. A postura de Kia é não negociar Jô de jeito nenhum. Mas o iraniano se surpreendeu com a postura radical do até então sempre pacato Jô. Muito amigo de Abuda, os dois conversaram muito sobre a ansiedade do clube em ter ?medalhões? no ataque. Tanto que sabem que Kia ainda se articula para buscar Vágner Love. E ambos decidiram sair. E o procurador de Nilmar confirmou nesta quinta que o novo contratado deverá chegar ao Brasil no domingo.