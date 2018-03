Jô estreia com gol e assistência e Nagoya Grampus larga com vitória no Japonês

Melhor jogador do último Campeonato Brasileiro, o atacante Jô começou bem também sua caminhada no Japão. Neste sábado, o ex-corintiano marcou e deu uma assistência na primeira rodada do Campeonato Nacional e estreou com vitória no Nagoya Grampus. Pior para o Gamba Osaka, de Levir Culpi, que perdeu por 3 a 2 em casa.

+ Alessandro revela valor real da venda de Jô e corrige presidente do Corinthians

O triunfo do Nagoya, aliás, foi todo brasileiro. Afinal, além de Jô, marcaram para os visitantes o meia Gabriel Xavier, ex-Cruzeiro, e o zagueiro Willian Rocha, com passagens por Sport, Atlético-PR, Avaí e Guarani.

Apesar do resultado, o Gamba Osaka saiu na frente neste sábado com o veterano Yasuhito Endo, aos 12 minutos, após grande jogada de Kurata. A virada começou a ser desenhada aos 25, nos pés de Jô. Ele recebeu pela esquerda e deu passe preciso para Gabriel Xavier marcar com o gol vazio.

Já no segundo tempo, aos cinco minutos, Willian Rocha aproveitou sobra na área e marcou. Nagasawa, aos 33, deixaria tudo igual mais uma vez. Mas, aos 38, brilhou a estrela de Jô. Ele recebeu ótimo passe de Kohei Hattanda e finalizou de direita na saída do goleiro para selar o resultado.

Nas outras partidas do dia pelo Japonês, FC Tokyo e Urawa Red Diamonds empataram em 1 a 1, enquanto o Sanfrecce Hiroshima bateu o Consadole Sapporo por 1 a 0 e o Shonan Bellmare fez 2 a 1 no V-Varen Nagasaki. Na sexta, na estreia da competição, Sagan Tosu e Vissel Kobe ficaram no 1 a 1.