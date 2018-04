Jô ganha a vaga de Marcelo Ramos No treino desta sexta-feira, o técnico Tite confirmou o garoto Jô, de 17 anos, como novo titular no ataque do Corinthians. É a segunda vez neste Campeonato Brasileiro que ele conquista a vaga e deixa Marcelo Ramos no banco. "O Jô está num bom momento e minha intenção é dar a ele tempo para se firmar no time", disse Tite, que prepara a equipe para o difícil desafio de domingo, quando o time enfrenta o Palmeiras. O treinador ainda não confirmou os substitutos do zagueiro Valdson e do volante Wendel - que estão fora do clássico, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O mais provável é que confirme as entradas de Macrelo Oliveira e Bruno Octácio, respectivamente. Desta forma, a equipe deve começar a aprtida com Fábio Costa, Anderson, Marcelo Oliveira e Betão; Edson, Bruno Octávio, Fabinho, Fábio Baiano e Renato; Jô e Gil.