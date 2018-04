Jô garante não temer concorrência de Alecsandro

Na avaliação de Jô, o fortalecimento do elenco fará bem ao time. "É mais uma dor de cabeça para o Cuca, mas a gente sabe que para alcançar algumas coisas precisa ter opção. Ano passado a gente tinha qualidade, mas em alguns lugares sentiu falta. Eu tenho de brigar, lutar e respeitar o Alecsandro, que é um grande jogador", avaliou o atacante.

Jô sabe que não é porque foi artilheiro do time no Brasileirão do ano passado que tem sua vaga garantida no time. "Ninguém aqui tem cadeira cativa. Nem o Ronaldinho. Tem jogadores de qualidade aqui que querem ter espaço. Temos que trabalhar muito para ajudar o Atlético", destacou.

Na análise sincera de Jô, todos os jogadores começam 2013 com a mesma chance de estarem no time titular. "Na minha cabeça, acho que começa do zero. Fiz um trabalho no meu modo de vista bom, mas se eu pensar que vou ser titular por estar no Atlético no ano passado, vou sair atrás. Acho que começa do zero, preciso mostrar para o Cuca a minha qualidade."