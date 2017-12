Jô irá substituir Tevez no domingo A grande esperança do Corinthians na importante partida de domingo no Paraná, contra o Coritiba, pertence ao CSKA. O técnico Antônio Lopes confirmou Jô como o substituto da estrela Carlitos Tevez, que está na seleção argentina. E o jogador, que já está negociado com o time russo, disse estar mais do que animado com a chance de estar em campo. ?Não poderia estar mais contente. Sei da responsabilidade desta partida e ainda mais jogando no lugar do Carlitos. Mas posso ajudar. Quero fazer a minha parte. Estamos perto de ser campeões. Para ganhar o título, esse jogo tem um peso muito grande?, afirmou Jô. O atacante sabe que deve fazer uma dupla eficiente com Nilmar. ?Ele é habilidoso e inteligente. É fácil jogar com ele. Nas poucas vezes que treinamos juntos foi possível ver como joga. O Nilmar sabe ocupar os espaços e não é fominha?, elogiou Jô. Antônio Lopes confirmou Hugo na lateral-esquerda, no lugar de Gustavo Nery, que está na seleção brasileira. Mas o técnico do Corinthians comemorou o cancelamento da partida do Brasil com o Kuwait, na terça-feira. Assim, Gustavo Nery poderá voltar a tempo de atuar contra o São Caetano na quarta. Nesta sexta-feira, o elenco chegou desgastado com a longa viagem de volta do México. O avião atrasou três horas e meia, somando 14 horas de vôo até São Paulo. A delegação chegou por volta de 9h30. E ás 16 horas embarcou para o Paraná. Neste sábado, o Corinthians treinará pela manhã no centro de treinamento do Atlético Paranaense. Contra o Coritiba, o Corinthians ainda terá o reforço de Marcelo Mattos, Rosinei ? que não atuaram diante do Pumas por estarem sentindo dores musculares ? e Nilmar ? que a diretoria não conseguiu inscrever a tempo para jogar a Copa Sul-Americana.