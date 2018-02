Jô marca dois e garante Supercopa da Rússia ao CSKA Com gols marcados pelos brasileiros Vagner Love e Jô, o CSKA venceu neste sábado o seu eterno rival, o Spartak, por 4 a 2, e conquistou sua terceira Supercopa, confirmando a boa fase após os títulos do Campeonato Russo e da Copa da Rússia. A tarde em Moscou começou com o gol do ex-palmeirense Vagner Love, logo aos dois minutos, botando o CSKA na frente. O primeiro empate do Spartak aconteceu também aos dois minutos, mas do segundo tempo, com Bazhenov. O CSKA voltou a liderar o placar, aos seis minutos, com Serguei Ignashevich, mas o Spartak empatou novamente, com Torbinski, dez minutos depois. Ai foi a vez do atacante Jô, ex-Corinthians, entrar em ação. O brasileiro foi à rede duas vezes, aos 19 - depois de uma bela arrancada - e aos 35 minutos - após uma cobrança de escanteio -, e garantiu o título para o CSKA.