Jô pode ter se despedido no domingo Gil teve várias propostas para ir jogar na Europa. O Corinthians recusou todas esperando uma supervalorização. O atacante perdeu dinheiro e foi dispensado para jogar no Japão. Abuda surgiu como sensação no Parque São Jorge. Ele se perdeu nas noitadas, voltou ao time de juniores e acabou não renovando seu contrato com o clube. Jô acompanhou essas situações bem de perto e tomou uma decisão: sair já do Corinthians e ir jogar no Benfica. O clube português ofereceu cinco milhões de euros pelo atacante. ?Eu tenho apenas 18 anos, mas aprendi que no futebol se aproveita o momento, a oportunidade. Quem garante que se eu recusar a proposta do Benfica, que é excelente, outra irá surgir na frente? Não dá para ficar apostando no futuro. Eu sou pé no chão. A proposta está na minha mão, sou grato ao Corinthians, mas quero sair. Se a partida contra o Goiás neste domingo foi a minha despedida, paciência.? ?Jô é uma das maiores revelações dos últimos anos no Parque São Jorge. Esse menino deveria ser preservado?, afirma o ídolo Roberto Rivellino. Kia Joorabchian pela primeira vez aceitou conversar com representantes de um clube europeu sobre Jô. O jovem atacante quase foi parar no Manchester United quando tinha 16 anos. Ao completar 17 no ano passado teve proposta do Anderlecht da Bélgica. E agora, aos 18 anos, surgiu o Benfica e os sedutores cinco milhões de euros. Agência Estado ? Jô, revele como foi a proposta do Benfica. Jô ? Meus empresários a levaram para o presidente Alberto Dualib e ao vice Nesi Cury. Ela é oficial do Benfica. A reação foi boa. Os dirigentes corintianos conversaram e tudo está seguindo muito rápido. A resposta deve ser dada nesta segunda-feira ou, no máximo, na terça-feira. O prazo para inscrições no Campeonato Português está acabando. Tudo foi muito bem encaminhado. AE - Você quer sair porque não é valorizado no Corinthians? Ou tem medo de acabar na reserva do Nilmar e do Tevez? Jô - Não tenho medo de ninguém. Já foi assim no caso do Alberto, do Marcelo Ramos, do Alessandro e até do Gil. Jogadores que tinham mais nome do que eu perderam a posição para mim. O problema é outro. AE - Qual ? Jô - Minha origem é muito pobre. Minha mãe era empregada doméstica e o meu pai, motorista de táxi. Tenho o maior orgulho de, com o meu futebol, já os ter tirado dessas profissões que desgastam demais as pessoas. Só que eu ainda não consegui, por exemplo, comprar uma casa para eles. Eu tenho essa proposta do Benfica que é excelente já nas minhas mãos. Não quero ficar preso nessa história de que o futuro reserva ótimas coisas. E se não reservar? O Gil teve quatro ou cinco propostas de clubes grandes europeus e não foi. O que aconteceu com ele? Como vai recuperar o dinheiro que deixou de ganhar? Sou jovem, mas já sei como acontecem as coisas no futebol. Tudo é rápido e não dá espaço para arrependimento. AE - O Anderson está no Benfica. Estão dizendo que foi ele quem o convenceu a querer ir de qualquer maneira para Portugal... Jô - Falei com ele pelo computador por três vezes. Ele me contou como é excepcional a estrutura do Benfica. Só que sou eu quem decide a minha vida. Ninguém fez a minha cabeça. Eu tenho noção do que é bom para mim. Não preciso que outra pessoa me fale. Eu sei. AE - Você ficará frustrado se não for vendido? Jô - Não. Pelo contrário. Ficarei até valorizado. As pessoas vão saber que existem clubes grandes europeus que desejam me levar. Meu contrato vai até o final de 2007 e a palavra final sobre o meu futuro é do Corinthians. Mas repito que a proposta do Benfica é ótima e eu quero sair. AE - Você quer sair para casar? Jô - Nada disso. Eu namoro a Maira, que tem 17 anos e joga vôlei no Suzano. Ela é muito nova e eu também. Quero continuar namorando. Meu relacionamento com ela não tem nada a ver com a minha vontade de sair. AE - Você tem poucos gols, 18 em 103 jogos. O que acha que fez o Benfica apostar no seu futebol? Jô - Acredito que o meu potencial. Atacantes de 1m90, canhotos, não existem muitos por aí. Estou fazendo trabalho de fortalecimento físico. Estou amadurecendo nas finalizações. Sinto que o momento é de crescimento. Se a evolução for na Europa, no Benfica, melhor ainda.