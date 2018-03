Jô realiza sonho pelo Corinthians e celebra: 'Dos gols mais importantes da vida'

Herói da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras, Jô realizou um sonho na noite desta quarta-feira. Desde que voltou ao clube, após 11 anos longe, ele falou que esperava um dia marcar um gol no Itaquerão e ter seu nome gritado pela torcida corintiana. Foi melhor do que ele imaginava.

"É um dos gols mais importantes da minha vida. Sonhei com esse gol na arena e acabou sendo ainda mais especial, por ter sido contra o Palmeiras e em um momento complicado. Só tenho que agradecer a deus por esse momento", disse.

Ele iniciou a temporada como titular, mas perdeu posição para Kazim. O gol não fez com que ele se empolgasse e cobrasse o retorno ao time. "O (Fábio) Carille sempre nos fala que não tem 11 titulares e ele tem razão. Não posso ficar de cabeça baixa por estar no banco. Estamos em fevereiro, gente, tem muita coisa para acontecer", comentou.

O artilheiro da noite ainda ressaltou. "Aprendi muito com a vida e diversas vezes pensei mais em mim e só fui prejudicado. Temos um grupo maravilhoso e com dois toques consegui marcar. Só tenho que agradecer a torcida por ter dado apoio do início ao fim", comemorou.

Jô ainda aproveitou para mandar um recado para quem considera o Corinthians como a quarta força do Estado. "Ainda temos muito para crescer e hoje (quarta-feira) conseguimos mostrar o que podemos fazer. É dar parabéns para todos do grupo, principalmente ao Carille, que tem feito um bom trabalho."