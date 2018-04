Jô sente que chegou a sua hora no time O sorridente Jô, do Corinthians, se cansou da reserva. Ele quer que a partida de hoje contra o Grêmio seja definitiva para ganhar um lugar de titular no time. E já conversou com Tite sobre isso. "Acho que chegou a minha vez de ter pelo menos cinco partidas para mostrar que mereço ser titular. Não quero desrespeitar ninguém. Mas acredito que a minha vez chegou. Vou mostrar que estou preparado. Minha pouca idade (17 anos) não quer dizer nada." Jô sabe que mesmo em má fase Marcelo Ramos teve o privilégio de atuar como titular. Tite sempre dava a mesma desculpa para mantê-lo na equipe. "Jogador precisa de ritmo, acreditar que se fizer uma má partida não vai para o banco de reservas. Acredito que cinco partidas sejam o ideal para mostrar o seu potencial." Jô quer apenas o que já foi dado a Marcelo Ramos. Até o novo patrocínio que deve ser anunciado na próxima semana está mexendo com a cabeça de Jô. Ele acredita que se o clube contratar ?estrelas? internacionais para o ataque, seu espaço pode ser reduzido. "Chegando tanto dinheiro como estão dizendo, o Corinthians vai atrás de estrelas internacionais. E aí, como fica a situação de quem não tem tanto prestígio? Se eu estiver jogando bem, como titular, aí eu não vou correr risco de perder lugar no clube." E Tite deixa claro que só existe lugar para Jô ou Marcelo Ramos. "Com os dois juntos, o Corinthians perde em velocidade. Com boas condições físicas Gil é o titular. Se não puder jogar, entra o Alessandro. O Jô e o Marcelo irão atuar juntos porque não há outro jeito." O gaúcho Tite assumiu que será difícil emocionalmente para ele trabalhar hoje no Pacaembu. "Não tenho a covardia de dizer que será uma partida normal para mim. A minha ligação com o Grêmio é imensa. Vou trabalhar com toda a vontade pelo meu presente, que é o Corinthians. Mas a cada gol do meu time atual vou fechar um dos olhos. Só para não ver o sofrimento do clube do meu coração", confidenciou o técnico corintiano no microfone da Rádio Gaúcha ontem pela manhã.