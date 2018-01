Jô sofre fratura no tornozelo direito O atacante Jô, do Corinthians, sofreu uma fratura no tornozelo direito após uma entrada do volante Mineiro na partida contra o São Paulo. O resultado dos exames ficaram prontos hoje mostrando que houve ruptura ligamentar completa. Ele deverá ficar de fora no mínimo por seis semanas. Mas o atacante poderá ficar fora por até dois meses e meio. O jogador acompanhou o treino desta sexta-feira da arquibancada, de muletas. A diretoria do Corinthians, com medo da reação da torcida em caso de fracasso, resolveu transferir a partida da próxima quarta-feira pela Sul-Americana. O time não enfrentará mais o River Plate no Pacaembu. O jogo será no Morumbi.