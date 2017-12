Jô vai comprar uma casa para a mãe Sorriso largo, bom humor nas respostas, tudo é motivo de felicidade na vida do atacante Jô. E não é difícil entender a razão. Quantos garotos de 17 anos podem se orgulhar de serem titulares do Corinthians? E mais: não só deixou experientes jogadores no banco, como Alberto e Marcelo Ramos, como ainda, valorizado, recebeu esta semana aumento da diretoria. "Agora vou realizar o sonho da minha mãe (Tânia) e comprar uma casa para ela", prometeu. A promessa, aliás, foi feita por seu irmão mais velho, Jean, morto em um acidente de trânsito em 2000. Aos poucos vai ficando para trás na vida de Jô a infância pobre no bairro de Sapopemba, zona leste da capital. Naquela época, tinha dificuldade para manter os estudos e seus pais faziam o possível para garantir a alimentação dos filhos. Prova da humildade da família é que sua irmã mais velha, Elaine, mudou-se para Suíça há dois anos em busca de emprego. "Ela é empregada doméstica. Sempre converso com ela e tenho muita saudade", contou Jô. No fim do ano passado, sua irmã voltou rapidamente ao Brasil e, aproveitando o tempo livre, resolveu ensinar o atacante do Corinthians a falar outras línguas. "Tenho de me preparar para o futuro né, é importante saber inglês, francês, essas coisas. Ela fala tudo isso." A intenção foi boa, mas o resultado: "Ela pedia para eu repetir as coisas que ela dizia. Eu ouvia, não entendia e... bom, não adiantou nada a aula", resumiu. Jô fica no Parque São Jorge até o fim de 2007. Terá então 20 anos, idade na qual se considera maduro para buscar seu maior objetivo: ir para o exterior e lá, ganhando melhor, "fazer o pé-de-meia. "Aqui tem gente que até ganha bem, mas lá fora os salários são muito melhores", disse dias antes de acertar seu novo contrato. Aconselhado por um de seus parentes, estuda, no futuro, investir seu dinheiro em postos de gasolina. "Parece que dá um bom retorno, fiquei sabendo." Mais tarde, quando encerrar a carreira, quer ser treinador de futebol. Antes disso, seu objetivo é jogar no Barcelona. "Desde que vi meu ídolo, Ronaldo (o Fenômeno) lá, penso nisso sempre. Mas aceitaria outra proposta também", afirma o flexível atleta. "Por mim, sairia até mais cedo para fora, mas vai ser importante também me firmar no Corinthians e ir melhor preparado." No jogo de domingo, contra o Internacional, em Porto Alegre, Jô faz a dupla de ataque com Gil.