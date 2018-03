Joachim Low pré-convoca seleção alemã para Eurocopa

O treinador Joachim Low, da seleção alemã, divulgou nesta sexta-feira uma lista com 26 jogadores para a Eurocopa, que será disputada entre 7 e 29 de junho, na Áustria e na Suíça. A maior ausência na pré-convocação é a do goleiro Timo Hildebrand, do Valencia, considerado um dos potenciais sucessores de Oliver Kahn na equipe nacional. Outro destaque da lista é a inclusão do zagueiro Christoph Metzelder, do Real Madrid, que se recupera de lesão na sola do pé e ainda não sabe se terá condições de disputar o torneio continental. A pré-convocação do meia Marko Marin, de 17 anos, também foi vista como surpresa. O jogador, que já defendeu as seleções de base do país, atua no Borussia Mönchengladbach, recém-promovido à primeira divisão nacional. A lista definitiva, com 23 nomes, será divulgada pelo treinador até o dia 28 deste mês. A Alemanha estréia na Eurocopa no dia 8 de junho, contra a Polônia, pelo Grupo B da competição. No dia 12 o time enfrenta Croácia e, quatro dias depois, pela a co-anfitriã Áustria em busca do tetracampeonato - já venceu em 1972, 1980 e 1996. Confira a lista de 26 atletas pré-convocados: Goleiros Jens Lehmann (Arsenal-ING) Robert Enke (Hannover) René Adler (Bayer Leverkusen) Defensores Christoph Metzelder (Real Madrid-ESP) Per Mertesacker (Werder Bremen) Philipp Lahm (Bayern de Munique) Arne Friedrich (Hertha Berlim) Marcell Jansen (Bayern de Munique) Clemens Fritz (Werder Bremen) Heiko Westermann (Schalke 04) Meias Michael Ballack (Chelsea-ING) Thomas Hitzlsperger (Stuttgart) Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) Torsten Frings (Werder Bremen) Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique) Piotr Trochowski (Hamburgo) Tim Borowski (Werder Bremen) Jermaine Jones (Schalke) David Odonkor (Betis-ESP) Marko Marin (Borussia Mönchengladbach) Atacantes Miroslav Klose (Bayern de Munique) Lukas Podolski (Bayern de Munique) Mario Gómez (Stuttgart) Kevin Kuranyi (Schalke 04) Oliver Neuville (Borussia Mönchengladbach) Patrick Helmes (Colonia)