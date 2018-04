Joachim Löw renova contrato com seleção alemã até Copa de 2018

Joachim Löw esticou seu contrato como técnico da seleção da Alemanha por mais dois anos, agora até julho de 2018, o que significa que ele comandará a equipe campeã mundial na tentativa de um segundo caneco consecutivo na Copa do Mundo, agora na Rússia. Löw foi responsável por montar uma Alemanha forte no Mundial do Brasil , ano passado. Foi sob o seu comando que o time alemão acabou com o Brasil no Mineirão, na inesquecível derrota dos comandados de Felipão por 7 a 1. Aquele jogo eliminou o País da Copa.

"Ambos os lados concordaram em uma renovação prévia de contrato até 31 de julho de 2018", informou a Federação Alemã de Futebol (DFB) em seu site nesta sexta-feira.

Thomas Schneider, assistente de Löw, e o preparador de goleiros Andreas Koepke também renovaram seus contratos. Löw assumiu o comando no lugar de Juergen Klinsmann após a Copa do Mundo de 2006 e levou a Alemanha a uma final e duas semifinais em seus três primeiros grandes torneios. A Alemanha encerrou seca de 18 anos sem títulos ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2014, no Maracanã.