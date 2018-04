João Filipe volta a treinar e deve reforçar o São Paulo no domingo

SÃO PAULO - O técnico Emerson Leão teve uma boa notícia no treino desta terça-feira pela manhã no CT do São Paulo. Recuperado de uma contusão no pé direito, o zagueiro João Filipe voltou a trabalhar normalmente e deve reforçar a equipe no clássico diante do Palmeiras, no próximo domingo, no Morumbi, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi desfalque são-paulino nas últimas três rodadas, diante de Avaí, Atlético-PR e América-MG, e vinha sendo substituído por Xandão, que foi expulso contra o rival mineiro. Assim, João Filipe deve ocupar sua vaga na partida deste final de semana. Caso não tenha condições de atuar os 90 minutos, Bruno Uvini e Luiz Eduardo são as outras opções para o setor.

Por outro lado, Leão deve ter novamente o desfalque do volante Carlinhos Paraíba. O jogador ainda sofre com dores no tornozelo direito e não deverá se recuperar a tempo para o clássico. "Não tivemos a recuperação do Carlinhos como desejávamos", disse o técnico, que contará com os retornos dos volantes Denilson e Wellington, que estavam suspensos na última rodada.

O São Paulo ocupa a sétima posição do Brasileirão, com 56 pontos, e precisa vencer no domingo para continuar com chances de buscar uma vaga na Copa Libertadores na rodada final, marcada para o dia 4 de dezembro, quando o clube irá encarar o Santos.