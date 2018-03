João Paulo acaba acertando com o CSA O experiente atacante João Paulo, revelado pelo Guarani e com passagem pela seleção brasileira, em apenas 24 horas mudou de time duas vezes. Ele tinha tudo acertado com o ABC de Natal, mas agora à noite confirmou que assinou contrato com o CSA, de Maceió-AL. "Estou feliz pelo acordo", comentou o atacante de 36 anos, que já começa a treinar nesta terça-feira com os novos companheiros. O CSA é líder do Campeonato Alagoano. João Paulo foi um dos destaques do União São João, de Araras, no Paulistão 2001. Apesar da idade ainda dribla com muita facilidade e se torna uma preocupação constante para qualquer defesa.