João Paulo admite passar por má fase no Fluminense

"Ninguém gostaria de passar por um momento como esse, mas não podemos nos omitir. Mesmo sendo novos, temos a nossa responsabilidade pela situação. Acho que não tenho rendido o esperado, mas tenho me esforçado muito para melhorar", garantiu.

Embora tenha admitido tristeza com as vaias da torcida, João Paulo afirmou que a equipe não pode desanimar. "Não podemos nos abater com as vaias. O sentimento é de tristeza, mas clube é grande é assim e temos que conviver com pressão", declarou, ressaltando a importância da ajuda que os atletas veteranos têm manifestado aos mais jovens.

"Os mais experientes têm nos ajudado, dando apoio. Tenho certeza que vamos nos livrar do rebaixamento", concluiu.