João Paulo deixa o União São João A diretoria do ABC, de Natal, por sua vez, anunciou hoje a contratação do atacante João Paulo, que disputou o Campeonato Paulista pelo União São João. O experiente jogador, de 36 anos, chega para reforçar o time na final do campeonato potiguar, contra o Corinthians de Caicó. João Paulo acertou com o clube e vai ganhar um bom dinheiro. Ele ainda espera receber cerca de US$ 10 mil do ex-jogador Careca. Este valor é relativo à sua passagem pelo Japão, na temporada passada. Este é o segundo jogador do interior paulista a reforçar o ABC. Antes dele, o atacante Alex Rossi, ex-Inter de Limeira, Corinthians e São Caetano, foi contratado.