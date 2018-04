João Paulo é o terceiro reforço do Flamengo anunciado no dia

RIO DE JANEIRO - Duas semanas depois da posse, a nova diretoria do Flamengo, encabeçada pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello, resolveu reforçar a equipe. Só nesta quinta-feira foram três reforços anunciados. Depois do volante Elias e do meia-atacante Gabriel, o clube confirmou, no fim da tarde, a contratação do lateral-esquerdo João Paulo.

O jogador de 26 anos foi contratado por empréstimo de um ano. Ele tinha seus direitos federativos presos ao Mogi Mirim e jogou na Ponte Preta no último Brasileirão. O lateral foi adquirido pela Traffic e registrado no Desportivo Brasil, do interior de São Paulo. João Paulo chega ao Rio neste fim de semana, quando realizará os exames médicos e assinará o contrato.

Em seu site oficial, o Flamengo destaca, erroneamente, que João Paulo foi o melhor lateral-esquerdo do Paulistão do ano, posto que, na verdade, ficou com Cortez, do São Paulo, em premiação oficial realizada pela Federação Paulista de Futebol.

Mais cedo, a diretoria havia anunciado a contratação de Elias, ex-Sporting, também por empréstimo, e do meia-atacante Gabriel, do Bahia, que teve 50% dos seus direitos econômicos adquiridos com a ajuda de empresários.