João Paulo minimiza protestos dos torcedores do Botafogo: 'Fomos bem no geral'

O pequeno público que viu a vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu por 2 a 1 nesta quinta-feira não gostou muito da postura do time alvinegro no segundo tempo. Especialmente após a falha que originou o primeiro gol do Nova Iguaçu.

Parte dos cerca de 1.500 presentes no estádio Giulite Coutinho começou a vaiar o lateral-direito Arnaldo, que havia acabado de entrar na vaga de Marcinho, e errou o passe que originou o gol de Dieguinho.

Os torcedores reclamaram também ao ver o estreante técnico Alberto Valentim colocar o volante Dudu Cearense em campo na vaga de Rodrigo Pimpão, que deixou o campo com um problema muscular.

O capitão do Botafogo, João Paulo, minimizou os protestos dos torcedores. "Sabemos que é assim no futebol. Só vitórias fazem a torcida voltar. Pedimos paciência e aproveito para dizer que vamos dar nosso melhor pelo Botafogo", disse ainda na beira do gramado em entrevista ao Sportv.

Sobre o gol sofrido, João Paulo pediu mais atenção. "Erramos uma saída de bola e colocamos o Nova Iguaçu de volta no jogo. Isso não pode acontecer, mas serve de lição. Achei que fomos bem no geral e poderíamos até ter vencido com placar mais elástico. Esse grupo tem qualidade, queremos apoio da torcida para a gente ir mais longe", finalizou.

O Botafogo somou os primeiros três pontos no Grupo C da Taça Rio, que conta também com o Fluminense. O time alvinegro volta a campo no próximo domingo, às 19h30, quando receberá a Cabofriense, no estádio do Engenhão, pela segunda rodada do segundo turno do Estadual>