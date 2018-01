João Paulo retorna ao Guarani Treze anos depois de deixar o Guarani, onde se destacou como profissional o atacante João Paulo foi apresentado, nesta terça-feira, como primeiro reforço do time de Campinas para o Campeonato Brasileiro. Aos 37 anos, o "Papa do Brinco", como ele ficou conhecido, chegou ao clube empolgado. "Espero fazer grandes jogos e ajudar o Guarani a ser campeão", disse, entusiasmado. Como é dono do passe, o atacante o emprestou ao clube até o fim do ano. João Paulo foi revelado nas divisões inferiores do Guarani na década de 80. Depois atuou na Itália, seleção brasileira e outros clubes no Brasil como Vasco e Corinthians. Nas últimas temporadas ele defendeu o União São João na condição de "craque especial". Treinava pouco e jogava até quando sobrava fôlego. Mas ainda tem arranque, velocidade e com sua habilidade provoca muitas faltas perto da grande área. O técnico Zé Mário espera por outros reforços para a disputa do Brasileiro. A diretoria aguarda para esta quarta-feira o recebimento das passagens aéreas para realizar um amistoso contra o Villarreal, na Espanha, dia 21. O gerente de Futebol, Neto Ferreira, garantiu que não pretende trocar seu cargo pelo de comentarista da Rede Record. A emissora o sondou para substituir Raí, que seria o manager do São Paulo. O ex-jogador Jorge Mendonça, com passagens por Palmeiras e Vasco, assumiu um cargo nas escolinhas dente-de-leite do clube.