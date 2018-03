João Paulo se despede do União de Araras O atacante João Paulo está deixando o União São João. Aos 39 anos, o jogador vai fazer seu último jogo com a camisa do time de Araras neste domingo, contra o Oeste, em Itápolis e logo depois segue para Maceió, onde vai se apresentar ao Corinthians-AL. A contratação foi feita pelo empresário João Feijó, que dirige o clube alagoano de modo empresarial. "João Paulo tem história no futebol brasileiro e vai ajudar muito o Corinthians no Campeonato Alagoano", comentou Feijó. Se João Paulo cumprir a promessa que vez, o Corinthians-AL deve ser o último time da sua carreira. Com regalias no clube, onde treina muito pouco para não se machucar, ele é adorado e se constituiu no principal jogador do time neste início de temporada. "Se depender de mim, ele volta para disputar o Brasileiro da Série B", diz o presidente do União, José Mário Pavan. Revelado no Guarani, o atacante passou pelo Bari, da Itália, onde foi marcado por uma série de contusões. Também defendeu a seleção brasileira. De volta ao Brasil, João Paulo passou por Vasco da Gama, Corinthians, Ponte Preta, Etti Jundiaí, Bahia, Sport e União São João, onde chegou em 1999 e só saiu em 2002 para mais uma passagem pelo Guarani, de onde saiu logo após o Campeonato Paulista daquele ano para voltar para Araras. Com apenas um ponto dentro do Grupo 2, o União enfrenta o Oeste, no chamado "Jogo da Morte". Para o técnico Arnaldo Lira, seu time "não teve culpa nenhuma das irregularidades do adversário" que perdeu 12 pontos por uso de jogadores sem a devida inscrição . "Mas temos o dever moral de buscar nossa primeira vitória no Paulistão", garante.