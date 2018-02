João Paulo vai disputar Série A-3 Revelado pelo Guarani em 1986 e ídolo de todos os times que passou tanto no Brasil quanto na Europa. Assim foi a carreira do atacante João Paulo, que aos 40 anos, está se transferindo para o Independente de Limeira, que vai participar do Campeonato Paulista da Série A-3. João Paulo, que há algum tempo teve seu nome anunciado pelo Taquaritinga, está contente com a nova empreitada. "Estava até pensando em parar, mas recebi duas propostas e resolvi atuar. Mesmo com 40 anos, vou me aprofundar bastante na Série A-3", garantiu o atacante que se recupera de uma fratura num dos dedos do pé. O jogador começou a temporada pelo União São João de Araras, mas acabou no Corinthians de Alagoas, onde sagrou-se campeão no estadual. João Paulo marcou época em 1986, quando foi considerado um dos melhores jogadores do Brasil, atuando pelo Guarani. Na ocasião, conquistou o vice-campeonato brasileiro com o time de Campinas. Depois disso, se transferiu para o futebol italiano e manteve o mesmo sucesso jogando pelo Bari-ITA. No entanto, duas fraturas na perna atrapalharam sua carreira tanto no clube, quanto na Seleção Brasileira. Depois de alguns anos no exterior, João Paulo voltou ao Brasil para se tornar um cigano da bola, tendo passado por várias equipes como: Ponte Preta, Vasco da Gama, Corinthians, Goiás, União São João, Etti Jundiaí entre outros. O Independente estréia no Campeonato Paulista da Série A-3 no dia 30 de janeiro, às 11 horas, contra o Barretos, em Limeira. O time é dirigido por Celso Teixeira, ex-Paulista, Bragantino e Ponte Preta.