João Pedro aproveita possível saída de Fabiano para ser utilizado no Palmeiras

O Palmeiras deve ter como novidade na lateral direita o retorno de João Pedro ao elenco em 2018. O jogador disputou esta temporada pela Chapecoense e já foi avisado pela diretoria que será aproveitado no ano que vem.

+ Clubes paulistas avançam no planejamento para 2018

A tendência é que Fabiano seja negociado com o futebol europeu. No meio do ano, o Stuttgart fez uma oferta para levá-lo em definitivo, mas o Palmeiras não aceitou por achar que o valor era baixo. A expectativa é que o clube alemão volte a fazer uma oferta, e existe também a possibilidade de outras equipes demonstrarem interesse.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de Fabiano, Mayke e Jean são as outras opções para o setor e Rafinha também está nos planos. Ele tem contrato com o Bayern de Munique até o meio do ano e ainda não definiu seu futuro.

+ Atlético-MG acerta contratação por empréstimo de Erik, do Palmeiras

Quanto a João Pedro, o lateral será aproveitado pelo menos nos primeiros meses do ano. Caso se confirme o acerto com Rafinha, existe a possibilidade do lateral ser novamente emprestado.