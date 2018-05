João Pedro, do Cagliari, é suspenso por seis meses por uso de doping

O meia brasileiro João Pedro, do Cagliari, foi suspenso do futebol por seis meses pelo uso de uma substância proibida. Nesta quarta-feira, o Tribunal Nacional Antidoping da Itália julgou o caso do jogador e definiu a pena que o afastará dos gramados até setembro.

João Pedro foi flagrado no exame antidoping realizado depois do empate por 0 a 0 do Cagliari com o Sassuolo, dia 11 de fevereiro, pelo Campeonato Italiano. O brasileiro testou positivo para o diurético hidroclorotiazida e foi suspenso provisoriamente pelo tribunal no dia 3 de março.

A justificativa de João Pedro para o resultado do exame foi de ingestão involuntária, provavelmente após o erro de algum de seus médicos na indicação de um medicamento. Mas a alegação não foi suficiente para absolvê-lo.

A Justiça italiana chegou a pedir que João Pedro fosse suspenso por quatro anos, mas a decisão do tribunal foi bem menos dura. Como a suspensão é retroativa, já leva em consideração os dias que o jogador ficou fora do esporte desde março.

Revelado pelo Atlético-MG e com breve passagem pelo Santos entre 2012 e 2013, João Pedro está no Cagliari desde 2014, após ter sido contratado junto ao Estoril, de Portugal, onde também já defendeu o Vitória de Guimarães. Ele também vestiu as camisas de Palermo e do Peñarol em sua carreira profissional.