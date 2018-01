Victor Ramos não treina e João Pedro fica à disposição no Palmeiras

O elenco do Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol, após a vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, domingo, com apenas os reservas no gramado, enquanto os titulares ficaram na academia fazendo um trabalho de recuperação. O zagueiro Victor Ramos, desfalque no domingo, não treinou e ainda não tem retorno assegurado.

O zagueiro seria titular diante do Flamengo, mas sentiu dores musculares durante os treinamentos e acabou sendo cortado do jogo. Caso não consiga ter o zagueiro para quarta-feira, diante do Cruzeiro, no Allianz Parque, o técnico Marcelo Oliveira pode manter a dupla formada por Jackson e Vitor Hugo.

Leandro Almeida está fora, já que atuou na Copa do Brasil com a camisa do Coritiba. Outro desfalque certo é o atacante Alecsandro, que também já atuou por outro clube na competição - ele veio do Flamengo. Além de Victor Ramos, outro que pode ser desfalque por causa de dores musculares é o meia Robinho, que será reavaliado nos próximos dias.

Quem deve ficar a disposição do treinador é o lateral-direito João Pedro, que estava fora por causa de um incômodo muscular na coxa direita. Nesta segunda-feira, os reservas que foram para o gramado fizeram um trabalho técnico, uma espécie de mini coletivo, com destaque para o atacante Barrios, que se movimentou bastante e fez diversos gols.

O paraguaio tem grandes chances de ser titular diante do Cruzeiro, já que Leandro Pereira claramente perdeu espaço nos últimos jogos e Alecsandro está fora. A definição da equipe acontece no treinamento que será realizado na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol.