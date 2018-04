Joãozinho assume comando da Santista Joãozinho será o técnico da Portuguesa Santista no Campeonato Paulista da Série A1, que terá início em 20 de janeiro. O treinador, de 47 anos, já treinou o Santos, o Caxias-RS e a própria Portuguesa Santista. Junto com o técnico, a diretoria do clube apresentou os quatro primeiros reforços do elenco: o zagueiro Erlon, que estava no Americano-RJ, o lateral-esquerdo Alessandro, revelado pela Ponte Preta, o meia Mael, que jogava no Maranhão, e o meio-campista Marco Aurélio, que disputou o último Paulista pela Santista e agora retorna ao clube após uma rápida passagem pelo Náutico-PE. Além deles, o diretor de futebol do clube, Mário Felipe Perez, o Tata, garante que mais quatro jogadores já estão contratados, mas os nomes só serão revelados na próxima segunda-feira. Ainda segundo ele, o restante do elenco será formado por jogadores do juniores, que já participaram da Copa Interior, realizada no segundo semestre de 2001. Do elenco que disputou o Paulistão no ano passado, poucos jogadores devem continuar. Confirmados até agora, apenas o volante Roberto Ramos e o meia Tato. Com esses jogadores, a delegação da Portuguesa Santista parte para São Sebastião no próximo dia 7, para realizar sua pré-temporada até o dia 17. O time estréia na Série A-1 no próximo dia 20, contra a Internacional, em Limeira.