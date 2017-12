Joãozinho pede dispensa por 20 dias no Flu O atacante Joãozinho, do Fluminense, pediu dispensa do clube por vinte dias para resolver problemas particulares em Belo Horizonte, sua cidade natal. O jogador negou a possibilidade de ser afastado definitivamente após este período e ressaltou que pretende continuar defendendo o tricolor no ano que vem. "Como o Campeonato Brasileiro irá parar por alguns dias devido aos jogos da Seleção Brasileira pelas eliminatórias, o Fluminense me dispensou porque preciso resolver alguns problemas pessoais inadiáveis", disse ele. Joãozinho também deixou claro que não recebeu nenhum comunicado da diretoria do Fluminense sobre o seu afastamento da equipe.