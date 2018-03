Joãozinho reforça Juventude contra o Flu O atacante Joãozinho deve voltar ao time do Juventude, contra o Fluminense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O jogador esteve afastado por 20 dias, por contusão muscular, mas vem treinando desde a semana passada para retomar a dupla com Michel. Se o técnico José Luiz Plein confirmar a decisão de escalar Joãozinho, Geufer voltará ao banco de reservas. Nas demais posições, o Juventude contará com os jogadores que considera titulares no momento. Além de time completo, o técnico quer estádio lotado para ajudar os jogadores a vencer o Fluminense para precisar somente do empate no jogo da volta, no Rio de Janeiro. Plein diz que o time está merecendo este apoio, tanto pela campanha que faz na Copa do Brasil como pela classificação para as semifinais do Grupo 1 do campeonato gaúcho, que começa a disputar no próximo sábado, contra o Internacional.