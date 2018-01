Joaquim Grava briga com Citadini Uma discussão acalorada na tarde de hoje com o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, pode ter determinado a saída do médico Joaquim Grava do Corinthians, após mais de 20 anos. O clima entre os dois não era dos melhores há algum tempo e a situação parece ter atingido proporções irreversíveis. ?Ou o Citadini me manda embora do Corinthians ou sou demissionário?, afirmou Grava no final da tarde, visivelmente irritado com o dirigente. Joaquim Grava conversava com o presidente Alberto Dualib quando Citadini entrou na sala da presidência e de forma áspera passou a fazer acusações ao médico do Corinthians. ?Eu acho que o Citadini não está regulando bem", disse Joaquim Grava. "Ele disse que estava cansado de aparar arestas entre eu e a comissão técnica, acontece que eu nunca briguei nem discuti com ninguém da CT. Toda semana eu almoço pelo menos duas vezes com Moraci Santana (preparador físico) e com o Valdir de Moraes (supervisor). Sempre me dei bem com Carlos Alberto Parreira, com Wanderley Luxemburgo e com outros técnicos que passaram pelo Corinthians. Sinceramente eu não sei o que está acontecendo com o Citadini.? A Agência Estado tentou falar com Citadini, mas o celular estava desligado.