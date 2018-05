Jobson crê em inocência em caso de doping O atacante Jobson teve nesta terça-feira o segundo dia seguido de festividades em Conceição do Araguaia (PA), sua terra natal. Mesmo sob acusação de doping, o que pode lhe custar dois anos de suspensão e ainda o cancelamento de contrato com o Cruzeiro, o jogador que se destacou no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo se disse tranquilo e convicto de que o exame de contraprova, que deve ser feito nesta quarta, vai inocentá-lo.