Jobson é flagrado em exame antidoping com cocaína

Um dos atacantes mais velozes do Campeonato Brasileiro e muito importante na campanha do Botafogo na competição, Jobson foi flagrado no exame antidoping pelo uso de cocaína. Ele se submeteu ao teste após o jogo em que o time carioca derrotou o Coritiba por 2 a 0 no Engenhão, em 8 de novembro, em partida válida pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt, a comprovação de que Jobson jogou dopado não significa que o clube corra o risco de perder os pontos da partida. Isso só seria possível se houvesse a confirmação de que pelo menos outro atleta do clube estivesse na mesma situação.

No caso de Jobson, a punição máxima prevista é de dois anos de suspensão. No entanto, o atleta terá direito a uma contraprova. Após o término do Brasileiro, o Botafogo concretizou a negociação de Jobson ao Cruzeiro. Segundo algumas versões correntes na sede do clube carioca, o atacante teria ficado em pânico quando soube que deveria fazer o exame, ainda no Engenhão, na noite de 8 de novembro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) só vai se pronunciar oficialmente sobre o assunto depois da prova B, se assim quiserem o Botafogo e o jogador. O clube também não quis se posicionar formalmente, pois espera uma notificação da CBF. No domingo, Jobson fez o segundo gol do Botafogo na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, resultado que garantiu assim a permanência do clube na Série A, rebaixou o Coritiba e deixou o time paulista fora da Libertadores.